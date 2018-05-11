В шаге от Армагеддона: Россия старается не допустить войну Израиля с Ираном

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеодоказательство уничтожения на сирийской авиабазе Мезех одного из поставленных Москвой Дамаску зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей представители МО РФ отказались комментировать израильский клип, сославшись на сирийскую принадлежность данного ЗРПК.

Как видно из видео, сирийский расчет «Панциря» прямо во время несения боевого дежурства в полном составе покинул установку и, судя по всему, отправился на перекур. Пока зенитчики смолили сигареты неподалеку от ЗРПК, четко в операторскую кабину «Панциря» вошла израильская ракета. Взрыв!..

Действительно, ночь с 9 на 10 мая оказалась полной огня не только в России, где небо в честь Дня Победы расцветили фейерверки, но и в Сирии, где ПВО САА пыталось, как умело, отразить налет израильских ракет. Точнее — очередной налет. Далеко не первый и явно столь же далеко не последний.

Как и в случае с отчетами о ракетном ударе 7 апреля западной коалиции по САР, сейчас мы имеем дело сразу с несколькими версиями одного и того же события, совпадающими, пожалуй, лишь в части привязки к сирийскому театру военных действий.

ФАН постарался разобраться с последовательностью событий, количеством задействованных сил сторон и нанесенным ими ущербом.

Ответный удар

Согласно израильской версии, все началось с ракетного обстрела Голанских высот иранцами с территории Сирии. При этом 4 иранские ракеты якобы были успешно перехвачены израильской тактической системой ПРО «Железный купол», а остальные попадали раньше, чем смогли пересечь сирийско-израильскую границу.

После этого в небо поднялась израильская авиация и нанесла удары по 35 целям. В их число попали иранские командные пункты, управлявшие силами «Аль-Кудс». Также израильские ракеты обрушились на штаб-квартиру «Аль-Кудс», военный и логистический комплексы сил «Аль-Кудс», иранский военный лагерь к северу от Дамаска, иранский склады вооружений сил в международном аэропорту Дамаска, иранские военные посты/пункты наблюдения в буферной зоне и т.д.

Естественно, атаке подверглась и установка РСЗО, использовавшаяся иранцами для обстрела Голан (в части источников она атрибутируется как установка 9К57 «Ураган»). Поскольку сирийские ПВО пытались активно воспрепятствовать действиям израильских ВВС, последние «были вынуждены» отстреляться и по ЗРК САА.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что все цели были успешно израильтянами поражены. Мало того, осуществленная ВВС Израиля воздушная операция может считаться одной из крупнейших операций ЦАХАЛ за последние годы и «точно самой крупной против иранских целей».

Касательно задач операции, Конрикус пояснил, что они заключались в том, чтобы причинить долгосрочный ущерб иранскому военному потенциалу в Сирии. Официальный представитель Армии обороны Израиля также уточнил, что Москва (а значит и Дамаск) были заранее предупреждены по «горячей линии» о налете израильских самолетов.

В общем, «все хорошо, прекрасная маркиза». Правда, на севере Израиля выли сирены и население пряталось по убежищам, но это же явно не в счет, не так ли?

Бой в Крыму, все в дыму

В свою очередь, сирийские и иранские источники утверждают, что все началось не с ракетного обстрела территории Израиля, а, напротив, с ракетного обстрела израильтянами сирийской территории. Ответом на что стал обстрел Голан, ответом на что, в свою очередь, стал налет израильских ВВС. Ну а тот факт, что израильская авиация столь оперативно смогла нанести удар по территории Сирии, сирийцы и иранцы объясняют подготовкой к налету, осуществленной задолго до обстрела Голанских высот.

Иными словами, по мнению Дамаска и Тегерана, израильтяне ждали лишь повода. При этом вопрос о том, с каких это пор Армии обороны Израиля понадобился повод для перепахивания ракетами сирийской территории, к сожалению, остался без ответа.

Разумеется, согласно сирийско-иранской трактовке событий, удар израильтян своей цели не достиг, так как большая часть ракет «воздух-поверхность» оказалась сбита силами сирийской ПВО. Таким образом, ни о каком серьезном ущербе иранскому военному потенциалу в Сирии речи, мол, идти не может.

В качестве косвенного доказательства этого в Сети появились фотографии военнослужащих САА, радостно демонстрирующих обломки израильских ракет Spike NLOS. Кому-то этого показалось мало, и по интернету пошла гулять байка о сирийских самолетах, отбомбившихся по израильтянам….

Словом, «бой в Крыму, все в дыму — ничего не видно!»

Ближе ко второй половине дня 10 мая свое видение ситуации озвучила третья сторона — Минобороны РФ. По данным российских военных, 10 мая в период с 1:45 до 3:45 утра под предлогом «ответа» на обстрел израильских позиций в районе Голанских высот со стороны иранских формирований, вооруженными силами Израиля были нанесены удары по территории САР:

«В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса «воздух-поверхность». Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса «земля-земля».

В МО РФ заявили, что сирийские средства ПВО смогли сбить более половины израильских ракет. При этом средства ПВО развернутой в Сирии группировки ВС РФ к отражению израильского ракетного удара не привлекались.

На дипломатическом «фронте» реакция России на израильские действия тоже оказалась невозмутимой. МИД РФ лишь призвал Израиль и Иран «к сдержанности». Ту же просьбу озвучила Франция. А вот США, чей президент Дональд Трамп недавно принял решение в одностороннем порядке выйти из «ядерной сделки» с Ираном, поддержали действия Израиля.

«Корпус стражей исламской революции (КСИР) несет полную ответственность за последствия этих опрометчивых действий [обстрелов территории Израиля — прим. ФАН], мы призываем КСИР и подконтрольных им боевиков, включая «Хезболлу», не принимать дальнейших провокационных шагов», — заявила пресс-служба Белого дома.

В свою очередь, в КСИР объявили, что время переговоров с Израилем прошло: «Пришло время вооруженного отпора». В доказательство того, что шутки кончились, иранские студенты демонстративно сожгли перед зданием посольства США в Тегеране американский флаг. Раз в двухсотый за последние годы…

Минутка многовекторности

Итак, составить однозначную и непротиворечивую картину того, что произошло в небе Сирии в ночь с 9 на 10 мая, пока невозможно. Тем не менее, определенные выводы из произошедшего сделать все же вполне реально.

В полном соответствии с легендрной поговоркой «Восток — дело тонкое», Сирия продолжает оставаться площадкой, где все участники «игры» пытаются одновременно усидеть на двух, а то и трех стульях. Или, как это именуется на языке официоза, сохранить многовекторность в своей политике. Россия старается поскорее придушить последние очаги сопротивления джихадистов в Сирии, для чего Москве не обойтись без помощи Тегерана, а также пусть и относительного, но нейтралитета Анкары и Тель-Авива. В свою очередь, Турция и Израиль, мягко говоря, недолюбливают президента САР Башара Асада. Но поскольку того поддерживает Москва, вынуждены, по мере сил, терпеть сирийского лидера.

Но отнюдь не все вопросы подобным образом удается спускать на тормозах. Так, например, растущее военное присутствие в Сирии Ирана вызывает все более негативную реакцию у Израиля. Тем более что иранские прокси в Сирии — тоже отнюдь не голуби мира и при случае пульнуть чем-нибудь через границу совсем не прочь.

Читайте также: Санкционные Штаты Америки: стало ясно, зачем Трамп ссорится с Ираном и ЕС

Буквально на наших глазах эпизодические атаки израильтянами иранских военных объектов на территории Сирии становятся все более частыми и системными. Наряд сил, привлекаемых Армией обороны Израиля для нанесения этих ударов, тоже постоянно растет, что свидетельствует, в частности, о количественном росте целей.

При этом Иран не просто поддерживает своих прокси в Сирии, а обустраивается в САР всерьез и надолго. Количество опорных пунктов и баз иранцев у границ Израиля непрерывно растет, что, конечно, израильтянам крайне не нравится. Настолько не нравится, что они готовы уже без всякого стеснения «выносить» иранцев из Сирии своими ракетами. Однако Иран — это не деградировавшая в ходе гражданской войны Сирия. У него тоже есть, чем врезать по Израилю.

Словом, похоже, мы накануне нового опаснейшего кризиса на Ближнем Востоке. В этой связи стоит задаться пятью вопросами — и дать на них очевиднейшие ответы.

Гордиев узел

Выгодно ли для Москвы переформатирование антитеррористической операции в Сирии в полномасштабный конфликт Израиля и Ирана, с ненулевыми шансами втягивания в этот горячий «междусобойчик» еще и России? Нет, конечно.

Может ли Россия отказаться от партнерства с Ираном в Сирии? Тоже нет.

Прекратит ли Иран наращивание своего военного присутствия в Сирии? Ни в коем случае.

Перестанет ли Израиль реагировать на действия иранцев и их прокси у своих границ? Разумеется, нет, тем более что за спиной Израиля маячит Вашингтон, с появлением в Белом доме Трампа ударившийся в иранофобию.

Кстати, а выгодно ли для Москвы и Дамаска заметное усиление влияния Тегерана в Сирии?.. Думается, ответом на этот вопрос является весьма сдержанная реакция России на ракетный удар Израиля по сирийской территории. Никакого сравнения с тем, что творилось, когда по Сирии били ракеты США, Великобритании и Франции!..

Читайте также: Расстрел военных в Сирии: миротворцы ООН — соучастники терроризма

Так или иначе, но на выходе мы получаем в Сирии настоящий «гордиев узел», который проще разрубить, чем распутать. Однако Россия, похоже, в отличие от Израиля, за меч хвататься не торопится, по-прежнему полагаясь на свои наработки в области политической многовекторности.

Недаром, несмотря на бодро снующие в сирийском небе ракеты, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 мая мирно шествовал по Москве с георгиевской ленточкой в петлице бок о бок с президентом России Владимиром Путиным. Столь же недаром 10 мая в Тегеране заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков проводил консультации с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран по политическим вопросам Аббасом Аракчи...

Получится ли у России удержать ситуацию в Сирии от сползания в ирано-израильскую войну, покажет время. Но хочется надеяться на лучшее. В конце концов, худой мир лучше хорошей войны.