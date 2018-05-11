Меню
Политика
Путин проведет отдельную встречу с премьером Армении на саммите ЕАЭС
Общество
Мангал с открытым огнем обнаружили в торговом центре Калининграда
Следующая новость
Загрузка...

    Путин проведет отдельную встречу с премьером Армении на саммите ЕАЭС

      /  Обновлено: 
    135

    Путин проведет отдельную встречу с премьером Армении на саммите ЕАЭС

    Москва, 11 мая. В понедельник в Сочи на саммите Евразийского экономического союза президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с премьером Армении Николом Пашиняном.

    Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Также запланированы двусторонние встречи Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, лидером Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 

    Напомним, ранее глава армянского правительства выражал желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений.

    Путин проведет отдельную встречу с премьером Армении на саммите ЕАЭС

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.