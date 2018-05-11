Путин проведет отдельную встречу с премьером Армении на саммите ЕАЭС

Москва, 11 мая. В понедельник в Сочи на саммите Евразийского экономического союза президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с премьером Армении Николом Пашиняном.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также запланированы двусторонние встречи Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, лидером Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Напомним, ранее глава армянского правительства выражал желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений.