Черчесов назвал расширенный состав сборной России на ЧМ

Москва, 11 мая. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с расширенным списком спортсменов, которые будут готовиться к выступлению на первом в истории РФ домашнем чемпионате мира.

Список из 35 футболистов опубликован в пятницу на официально сайте Российского футбольного союза.

Напомним, 18 мая национальная сборная России соберется в Новогорске. Перед стартом мундиаля подопечные Черчесова проведут еще два контрольных поединка со сборными Австрии и Турции.

Отметим, чемпионат мира стартует 14 июня. В этот день в Москве сборная Россия сыграет с командой Саудовской Аравии. Матчи турнира пройдут в 11 городах России. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники» 15 июля.