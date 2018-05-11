Меню
Спорт
Черчесов назвал расширенный состав сборной России на ЧМ
Новости Сирии
Сирия: последняя колонна автобусов с боевиками из Дамаска прибыла в провинцию Хама
Следующая новость
Загрузка...

    Черчесов назвал расширенный состав сборной России на ЧМ

    442

    Черчесов назвал расширенный состав сборной России на ЧМ

    Москва, 11 мая. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с расширенным списком спортсменов, которые будут готовиться к выступлению на первом в истории РФ домашнем чемпионате мира. 

    Список из 35 футболистов опубликован в пятницу на официально сайте Российского футбольного союза.

    Напомним, 18 мая национальная сборная России соберется в Новогорске. Перед стартом мундиаля подопечные Черчесова проведут еще два контрольных поединка со сборными Австрии и Турции.

    Отметим, чемпионат мира стартует 14 июня. В этот день в Москве сборная Россия сыграет с командой Саудовской Аравии. Матчи турнира пройдут в 11 городах России. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники»  15 июля.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.