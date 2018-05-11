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Политика
Песков рассказал о звонке Меркель Путину после встречи с Порошенко и Макроном
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    Песков рассказал о звонке Меркель Путину после встречи с Порошенко и Макроном

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    Песков рассказал о звонке Меркель Путину после встречи с Порошенко и Макроном

    Москва, 11 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности разговора Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

    По словам Пескова, обсуждался вопрос отправки миротворческой миссии ООН в Донбасс.

    «Затрагивалась тема миссии ООН по обеспечению безопасности наблюдателей ОБСЕ», — передает корреспондент ФАН.

    Ранее утром в Аахене состоялась встреча лидеров стран, где Ангела Меркель обсуждала ситуацию на Украине с президентом страны Петром Порошенко и главой Франции Эммануэлем Макроном. В телефонном разговоре с президентом России, который состоялся после встречи, Меркель затронула также ситуацию с выходом США из ядерной сделки.

    Автор: Юлия Майорова
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