Песков рассказал о звонке Меркель Путину после встречи с Порошенко и Макроном

Москва, 11 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности разговора Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По словам Пескова, обсуждался вопрос отправки миротворческой миссии ООН в Донбасс.

«Затрагивалась тема миссии ООН по обеспечению безопасности наблюдателей ОБСЕ», — передает корреспондент ФАН.

Ранее утром в Аахене состоялась встреча лидеров стран, где Ангела Меркель обсуждала ситуацию на Украине с президентом страны Петром Порошенко и главой Франции Эммануэлем Макроном. В телефонном разговоре с президентом России, который состоялся после встречи, Меркель затронула также ситуацию с выходом США из ядерной сделки.