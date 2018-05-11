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Песков прокомментировал сообщения о новом назначении Кудрина
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    Песков прокомментировал сообщения о новом назначении Кудрина

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    Песков прокомментировал сообщения о новом назначении Кудрина

    Москва, 11 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном назначении на пост главы Счетной палаты руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

    Он напомнил, что Кремль не анонсирует кадровые решения, и подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин никаких решений пока не принимал, передает корреспондент ФАН.

    «Как вы знаете, мы никогда не анонсируем кадровые решения. Пока решений никаких президентом не принималось», — сказал Песков.

    Напомним, ранее сообщалось, что Кудрин получил предложение от партии «Единая Россия» возглавить Счетную палату РФ.

    Автор: Юлия Майорова
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