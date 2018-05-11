Песков прокомментировал сообщения о новом назначении Кудрина

Москва, 11 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном назначении на пост главы Счетной палаты руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

Он напомнил, что Кремль не анонсирует кадровые решения, и подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин никаких решений пока не принимал, передает корреспондент ФАН.

«Как вы знаете, мы никогда не анонсируем кадровые решения. Пока решений никаких президентом не принималось», — сказал Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что Кудрин получил предложение от партии «Единая Россия» возглавить Счетную палату РФ.