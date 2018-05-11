Меню
Новости Сирии
Песков ответил на вопрос о поставке российских С-300 в Сирию
Общество
Мангал с открытым огнем обнаружили в торговом центре Калининграда
Следующая новость
Загрузка...

    Песков ответил на вопрос о поставке российских С-300 в Сирию

    949

    Песков ответил на вопрос о поставке российских С-300 в Сирию

    Москва, 11 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие планов на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Журналисты задали Пескову вопрос о поставке С-300 в Сирию. О том, что переговоры на этот счет с Дамаском не ведутся, заявил помощник президента Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

    «Не хотел бы комментировать Кожина, — ответил представитель Кремля. — Не понимаю, почему я должен это комментировать. Такие поставки никогда не анонсировалось. Говорилось, что после нанесения ударов (США по Сирии. - Прим. ФАН) Россия оставляет за собой право сделать все, что необходимо».

    Песков ответил на вопрос о поставке российских С-300 в Сирию

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.