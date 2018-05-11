Песков ответил на вопрос о поставке российских С-300 в Сирию

Москва, 11 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие планов на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты задали Пескову вопрос о поставке С-300 в Сирию. О том, что переговоры на этот счет с Дамаском не ведутся, заявил помощник президента Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.