Песков ответил на вопрос о поставке российских С-300 в Сирию
Москва, 11 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие планов на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Журналисты задали Пескову вопрос о поставке С-300 в Сирию. О том, что переговоры на этот счет с Дамаском не ведутся, заявил помощник президента Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.
«Не хотел бы комментировать Кожина, — ответил представитель Кремля. — Не понимаю, почему я должен это комментировать. Такие поставки никогда не анонсировалось. Говорилось, что после нанесения ударов (США по Сирии. - Прим. ФАН) Россия оставляет за собой право сделать все, что необходимо».