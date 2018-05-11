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Песков рассказал о рабочем графике Путина в Сочи
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    Песков рассказал о рабочем графике Путина в Сочи

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    Песков рассказал о рабочем графике Путина в Сочи

    Москва, 11 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о рабочем графике Владимира Путина на 11 мая, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном, Украину и предстоящую встречу. 

    «Президент остается в Сочи, у него утром состоялся разговор с Меркель. Говорили по иранским делам, по украинским и предстоящей встрече, которая намечена на следующую неделю», — сказал Песков.

    Пресс-секретарь добавил, что на сегодня запланировано несколько рабочих встреч, в том числе публичная с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. 

    Автор: Юлия Майорова
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