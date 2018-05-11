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Песков об уходе Шевченко из СПЧ: «Это право каждого»
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    Песков об уходе Шевченко из СПЧ: «Это право каждого»

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    Песков об уходе Шевченко из СПЧ: «Это право каждого»

    Москва, 11 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об уходе журналиста Максима Шевченко из Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    У Пескова поинтересовались, есть ли у Кремля какое-либо мнение по поводу ухода Шевченко. Однако пресс-секретарь президента заявил, что комментировать этот факт должен Михаил Федотов — председатель СПЧ.

    «Я никак не стану реагировать. Все-таки должен Федотов на это отреагировать. Это право каждого члена совета», — заметил Песков.

    Ранее решение журналиста бурно обсуждали в соцсетях: многие россияне не оценили поступок Шевченко.

    Автор: Юлия Майорова
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