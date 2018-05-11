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ЛНР объяснила Порошенко, при каком условии согласится на ввод миротворцев
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    ЛНР объяснила Порошенко, при каком условии согласится на ввод миротворцев

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    Луганск, 11 мая. Ввод миротворцев ООН в Донбасс не обеспечит безопасность в регионе, для этого необходим прямой диалог с ДНР и ЛНР, заявил полпред Луганской народной республики в контактной группе Владислав Дейнего.

    По его словам, для этого нужно также выполнение Киевом комплекса мер по мирному урегулированию конфликта.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко добивается введения миротворцев ООН в ЛНР и ДНР. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает эту идею, но, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ

    Дейнего подчеркнул, что Киев не желает вести диалог с республиками, который мог бы поставить точку в разрешении конфликта. По его словам, поэтому на Украине «рассказывают, что нужно ждать доброго дядю, который может чем-то поможет». Он также отметил, что миротворцы проблемы в Донбассе не решат, а только усложнят жизнь населения.

    Он отметил, что ДНР и ЛНР допускают ввод миротворческого контингента в Донбасс, но только в качестве охранной миссии.

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    Автор: Анна Иванова
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