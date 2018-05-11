«Импортозамещение в космосе»: эксперт рассказал, как Россия будет спасать проект «Луна-25»

Швеция вышла из российского проекта по запуску к естественному спутнику Земли автоматической межпланетной станции «Луна-25». Об этом говорится в проекте решения Совета РАН по космосу.

«Исключить по просьбе иностранного изготовителя (Швеция) из состава научной аппаратуры прибор «Лина-Эксан». Задачи по изучению ионной и нейтральной лунной экзосферы решить в эксперименте с российским прибором «Ариес-Л», — приводит агентство РИА Новости выдержку из проекта решения Совета РАН.

Отметим, «Луна-25» — это проект российской лунной программы по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. Проект воплощается в жизнь специалистами НПО имени С. А. Лавочкина.

«Не могу сказать, что знаю причину выхода шведских партнеров из программы «Луна-25», но это не так важно. Главное мы уже нашли, чем заменить иностранную научную аппаратуру, — это будет «Ариэс-Л», главная задача которого состоит в анализе состава и свойств лунного грунта. Прибор может производить исследование происхождения самого реголита, эволюции и свойств самой Луны. Кроме того, «Ариэс» анализирует взаимодействие солнечного ветра с поверхностью естественного спутника нашей планеты и ее экзосферой на полюсах», — заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей российский астроном Николай Лагин.

Он же подчеркнул, что целью самого проекта является запуск автоматического зонда, который должен проводить дистанционные зондирование и исследования поверхности Луны. Во время работы прибор выберет подходящую площадку для последующего спуска посадочного аппарата в районе южного полюса.

«В сложившейся ситуации есть как плюсы, так и минусы. Минусы кроются в том, что заканчивается партнерство с европейским космическим агентством, то есть космос перестает быть местом кооперации и объединенного развития человечества, как бы высокопарно это ни звучало. А плюс в том, что мы переходим на собственные приборы, то есть занимаемся импортозамещением в космосе. Да, может быть, наши приборы не такие легкие и их элементная база не самая лучшая, но для наших инженеров это стимул к развитию, как это было в советское время. Мы можем, у нас есть определенная школа, опыт и наработки», — заключил Лагин.

Изначально российские специалисты планировали отправить зонд еще в 2014 году, однако пуск не состоялся из-за замены ракеты-носителя «Союз» на «Зенит» по причине неполного соответствия первой по некоторым ключевым характеристикам. После крушения автоматической межпланетной станции «Фобос-Грунт» запуск вновь был перенесен, уже на 2015 год.

После проведенной проверки вскрылись серьезные проблемы с бортовым компьютером, поэтому прибор было решено заменить на более надежный, соответствующий новому поколению, на новой элементной базе. Уже 18 августа 2017 года госкорпорация Роскосмос приняла конструкторский макет космической станции «Луна-25» и запланировала старт миссии на 2019 год, однако 11 мая 2018 года Совет РАН по космосу предложил перенести запуск миссии на октябрь 2021 года из-за задержки сроков разработки прибора «Биус-Л» и неблагоприятных баллистических условий вывода космического аппарата на окололунную орбиту.