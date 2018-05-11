Меркель позвонила Путину, чтобы рассказать об итогах встречи с Порошенко

Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин в пятницу провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Телефонный разговор состоялся по инициативе Берлина и касался как ситуации с выходом США из ядерной сделки, так и положения дел на Украине.

«Рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ. Условлено активизировать работу в «нормандском формате»…» — отмечается в комментарии, появившемся на официальном сайте Кремля.

Сообщается также, что канцлер Германии рассказала Путину об итогах встречи в Аахене, где 10 мая ситуацию на Украине Меркель обсуждала с президентом страны Петром Порошенко и главой Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, «нормандский формат» или «нормандская четверка» — это обозначение дипломатической группы, включающей высокопоставленных представителей РФ, Украины, Германии и Франции, договорившихся совместно искать пути урегулирования ситуации в Донбассе.