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Меркель позвонила Путину, чтобы рассказать об итогах встречи с Порошенко
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    Меркель позвонила Путину, чтобы рассказать об итогах встречи с Порошенко

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    Меркель позвонила Путину, чтобы рассказать об итогах встречи с Порошенко

    Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин в пятницу провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Телефонный разговор состоялся по инициативе Берлина и касался как ситуации с выходом США из ядерной сделки, так и положения дел на Украине.

    «Рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ. Условлено активизировать работу в «нормандском формате»…» — отмечается в комментарии, появившемся на официальном сайте Кремля.  

    Сообщается также, что канцлер Германии рассказала Путину об итогах встречи в Аахене, где 10 мая ситуацию на Украине Меркель обсуждала с президентом страны Петром Порошенко и главой Франции Эммануэлем Макроном.

    Напомним, «нормандский формат» или «нормандская четверка» — это обозначение дипломатической группы, включающей высокопоставленных представителей РФ, Украины, Германии и Франции, договорившихся совместно искать пути урегулирования ситуации в Донбассе.     

    Автор: Федор Веснин
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