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Общество
РЕН ТВ провел ежегодный фестиваль «Военная тайна» в Москве
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    РЕН ТВ провел ежегодный фестиваль «Военная тайна» в Москве

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    РЕН ТВ провел ежегодный фестиваль «Военная тайна» в Москве

    Москва, 11 мая. Российский телеканал РЕН ТВ провел третий ежегодный фестиваль «Военная тайна», отметив День Победы в самом центре Москвы. 

    На Триумфальной площади выступили известные российские музыканты – Сергей Галанин и группа «Серьга», группы «25/17» и «Юта», Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Сергей Бобунец. В перерывах между живым концертом ведущие фестиваля общались с москвичами. 

    Журналисты Петр Марченко, Аркадий Назаренко и Владимир Щеглов разыграли памятные призы, которые получили самые активные гости фестиваля. Аниматоры телеканала также проводили танцевальные мастер-классы и подарили лучшим танцорам памятные сувениры.

    Ведущий популярного проекта РЕН ТВ Игорь Прокопенко рассказал о подвигах советских солдат и зачитал стихи о войне. Он также провел большую автограф-сессию для всех фанатов «Военной тайны».

    РЕН ТВ провел ежегодный фестиваль «Военная тайна» в Москве

    Автор: Ирина Селезнева
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