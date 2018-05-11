РЕН ТВ провел ежегодный фестиваль «Военная тайна» в Москве

Москва, 11 мая. Российский телеканал РЕН ТВ провел третий ежегодный фестиваль «Военная тайна», отметив День Победы в самом центре Москвы.

На Триумфальной площади выступили известные российские музыканты – Сергей Галанин и группа «Серьга», группы «25/17» и «Юта», Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Сергей Бобунец. В перерывах между живым концертом ведущие фестиваля общались с москвичами.

Журналисты Петр Марченко, Аркадий Назаренко и Владимир Щеглов разыграли памятные призы, которые получили самые активные гости фестиваля. Аниматоры телеканала также проводили танцевальные мастер-классы и подарили лучшим танцорам памятные сувениры.

Ведущий популярного проекта РЕН ТВ Игорь Прокопенко рассказал о подвигах советских солдат и зачитал стихи о войне. Он также провел большую автограф-сессию для всех фанатов «Военной тайны».