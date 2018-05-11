Минфин РФ предложил сократить расходы на пенсии

Москва, 11 мая. В министерстве финансов России предлагают сократить расходы на пенсии в текущем году на 51,5 миллиарда рублей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По данным проекта, предложенным Минфином РФ, расходы по бюджетному разделу «Социальная политика» будут уменьшены на 52,93 миллиарда рублей. Отмечается, что в текущем году представители ведомства хотят сократить расходы на пенсии на 51,5 миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ предполагает увеличение пенсий в стране выше уровня инфляции, а также снижение уровня бедности в стране минимум в два раза.