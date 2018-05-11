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Роспотребнадзор расскажет о профилактике ВИЧ и СПИДа по горячей линии
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    Роспотребнадзор расскажет о профилактике ВИЧ и СПИДа по горячей линии

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    Роспотребнадзор расскажет о профилактике ВИЧ и СПИДа по горячей линии

    Москва, 11 мая. Роспотребнадзор с 14 по 20 мая расскажет о профилактике ВИЧ-инфекции по горячей линии, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

    Бесплатная всероссийская горячая линия будет запущена в рамках акции СТОПВИЧ/СПИД в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа. Получить консультацию у эпидемиологов можно будет по номерам горячих линий Управлений Роспотребнадзора в субъектах РФ.

    Специалисты расскажут о профилактике заболевания, мерах предосторожности, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе и о возможностях пройти бесплатное анонимное тестирование.  

    Также с 18 по 20 мая в рамках акции россияне могут бесплатно сдать анализы и узнать свой ВИЧ-статус в медицинских офисах Центра молекулярной диагностики.

    Автор: Василий Котов
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