Роспотребнадзор расскажет о профилактике ВИЧ и СПИДа по горячей линии

Москва, 11 мая. Роспотребнадзор с 14 по 20 мая расскажет о профилактике ВИЧ-инфекции по горячей линии, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Бесплатная всероссийская горячая линия будет запущена в рамках акции СТОПВИЧ/СПИД в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа. Получить консультацию у эпидемиологов можно будет по номерам горячих линий Управлений Роспотребнадзора в субъектах РФ.

Специалисты расскажут о профилактике заболевания, мерах предосторожности, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе и о возможностях пройти бесплатное анонимное тестирование.

Также с 18 по 20 мая в рамках акции россияне могут бесплатно сдать анализы и узнать свой ВИЧ-статус в медицинских офисах Центра молекулярной диагностики.