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Первые фото интерьера президентского седана появились в Сети
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    Первые фото интерьера президентского седана появились в Сети

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    Первые фото интерьера президентского седана появились в Сети

    Москва, 11 мая. В Сети появились фото интерьера нового представительского седана Aurus Senat проекта «Кортеж». Снимки, на которых запечатлен процесс сборки интерьера, опубликовал портал RCI News.

    Сообщается, что на фото показана именно основная машина семейства — седан Aurus Senat, созданный для президента России и представленный на инаугурации Владимира Путина.  

     
     

    Всего для автомобилей проекта «Кортеж» доступно три версии исполнения салона — классический, выполненный в черном цвете, белый салон, а также вариант с коричневыми тонами. Для отделки используется кожа Nappa и Alkantara. 

    Напомним, впервые седан проекта «Кортеж» показали во время церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. Именно на этом авто российский лидер прибыл к Кремлевскому дворцу.  

    Автор: Федор Веснин
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