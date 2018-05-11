Торговая война США против КНР: Трамп скатился на язык санкций и ультиматумов

Тема «торговой войны» против всего мира в целом, и против Китая в особенности, развязанной президентом США, на днях получила продолжение в трех знаковых событиях.

Первое из них — открытое письмо Дональду Трампу, подписанное 1100 американскими экономистами, включая 15 лауреатов Нобелевской премии, о катастрофических последствиях протекционистской торговой политики.

Второе — публикация агентством Bloomberg содержания меморандума (или, вернее, ультиматума), который официальный Вашингтон выдвинул на полусекретных переговорах с Пекином по проблемам взаимной торговли.

Наконец, журнал Forbes назвал самым влиятельным человеком по итогам 2017 года Председателя КНР Си Цзиньпина, отведя главе американского государства «почетное» третье место — вслед за российским лидером Владимиром Путиным.

Все это целенаправленно формирует негативный образ нынешнего «хозяина Белого дома», убеждает американское и мировое сообщество в том, что его политика в сфере внешней торговли неадекватна и ничем не обоснована, что США и впредь могли бы, к радости всего мира, добывать доллары из печатного станка ФРС, наращивать свой государственный долг и потреблять втрое больше, чем производят, не ставя под угрозу разрушения все здание глобальной экономики, выстроенное с начала 70-х годов ХХ века после отмены золотого эквивалента для доллара.

Но, если так, то Соединенные Штаты должны были выбирать своим 45-м президентом не Дональда Трампа, а Хиллари Клинтон. И решать любые экономические проблемы военными методами (включая «гибридные войны»), как это происходило в период 1999—2016 годов.

Но вся проблема в том, что после начала операции российских ВКС в Сирии (30 сентября 2015 года) и триумфальной поездки того же Си Цзиньпина в Великобританию (20—23 октября 2015 года) стало понятно, что эта «матрица» перестала быть рабочей, поскольку глобальное военное превосходство США уже стало фикцией, а глобальное финансовое превосходство будет утрачено в перспективе ближайших 3—5 лет.

Поэтому в большую американскую политику и был призван «запасной» Дональд Трамп, с альтернативной программой действий, одним из важных элементов которой был как раз перенос «направления главного удара» с России на Китай. И не вина Трампа в том, что данный маневр не удался: условно говоря, король уже перешел на новое шахматное поле, а ладья осталась на прежнем месте в углу «большой шахматной доски», — и вся изящная рокировка внезапно «зависла».

Ситуация «сбоку»

Если смотреть на ситуацию «сбоку» и американскими глазами, то она выглядит настоящим театром абсурда. В 2016 году торговый дефицит США относительно Китая составил 385 млрд долл. при объеме торговли в 578,2 млрд долл. (экспорт — 96,6 млрд импорт — 481,6 млрд долл.).

В июле 2017 года Вашингтон и Пекин договорились о сокращении дефицита США в торговле с Китаем. Интересно, что переговоры с американской стороны вел не министр торговли Уилбур Росс, а министр финансов Стивен Мнучин, его партнером был вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян. Спрашивается, каков итог 2017 года? Вот он: экспорт США в КНР — 116,75 млрд, импорт — 491,2 млрд, дефицит —375,2 млрд, общий объем торговли — 608 млрд долл.

Такими темпами, по 10 млрд долл. в год, американский дефицит можно ликвидировать лет через 40. Если за это время ничего не случится, конечно.

Кстати, у Китая есть все возможности модерировать данный процесс: по итогам первого квартала 2018 года, внешняя торговля КНР выросла на 9,4%, а товарооборот с США за январь-апрель увеличился на 13,2%, составив 191,5 млрд (экспорт — 135,9 млрд, импорт — 55,6 млрд, профицит — 80,3 млрд долл.), причем экспорт (+13,9%) рос быстрее импорта (+11,6%).

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Правда, все это — по товарным позициям. При учете торговли услугами США за 2017 год сократили свой дефицит с КНР намного более заметно: с 347 до 276 млрд долл. И, конечно, у Трампа этот успех вызвал естественное желание развить его еще сильнее.

В конце января этого года Вашингтон ввел повышенные пошлины на импорт солнечных панелей, основным производителем которых является Китай. Затем в марте последовало аналогичное повышение минфином США импортных пошлин на китайские алюминий и сталь, а Трамп подписал меморандум с перечнем грядущих торговых ограничений для Пекина. В ответ со 2 апреля КНР установил торговые пошлины на 128 наименований и семь видов импортируемых из США товаров общей стоимостью 60 млрд долл., после чего и начались упомянутые выше полусекретные переговоры.

Ситуация «сверху»

А теперь посмотрим на данную ситуацию не «сбоку», а «сверху», с позиций общемировой торговли. Согласно предварительным оценкам ВТО и МВФ, ее общий объем в 2017 году увеличился на 4,2%, впервые с 2014 года обогнав рост экономики (+2,9%), и превысил 17,35 трлн долл., что составляет 23,4% мирового валового продукта.

ВВП США (номинал) достиг 19,4 трлн, объем внешней торговли — 5,23 трлн (26,95% от ВВП), при этом импорт составил около 2,9 трлн (+6,7%), а экспорт — 2,33 долл. (+5,5%), торговый дефицит — 566 млрд долл.

ВВП КНР (номинал) был всего 12 трлн долл., объем внешней торговли — 4,11 трлн долл. (34,25% от ВВП), при этом экспорт вырос до 2,26 трлн долл. (+8,1%), импорт — до 1,84 трлн долл. (+15,9%), торговый профицит — 420 млрд долл.

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Иными словами, США и КНР совместными усилиями обеспечивают больше половины (53,83%) общего объема мировой торговли, при этом на их двустороннюю торговлю приходится лишь 3,5% этого объема. США получают из Китая меньше 17% своего импорта, Китай продает им 21,7% своего экспорта. Обратные цифры таковы: на США приходится 6,3% всего китайского импорта, что соответствует 5% всего американского экспорта.

Вывод из этих цифр вполне понятен и однозначен. США для КНР являются намного более важным внешнеэкономическим партнером, чем КНР для США, и этим обстоятельством Трамп намерен воспользоваться, заявив на переговорах с Пекином максимально жесткую позицию и применяя механизм санкций для ее продвижения. «Ничего личного, только бизнес».