Прохор Шаляпин прокомментировал выступление Самойловой на «Евровидении»
Москва, 11 мая. Российский певец Прохор Шаляпин прокомментировал выступление представительницы РФ Юлии Самойловой на международном музыкальном соревновании «Евровидение2018». Как передает телеканал «360», Шаляпин отметил, что у участницы из России не достает профессионального мастерства.
Он раскритиковал исполнение Самойловой. По словам Шаляпина, «при всем уважении к Юлии, «Евровидение» — не место для жалости». Шаляпин добавил, что страну на конкурсе должны представлять самые сильные вокалисты и привел аналогию с Олимпиадой, где выступают сильнейшие российские спортсмены.
Шаляпин уточнил, что, в первую очередь виноваты те, кто решил послать Самойлову на песенный конкурс. Он назвал их «жестокими и расчетливыми» людьми, которых «Господь обязательно накажет».
Напомним, Самойлова не попала в число десяти финалистов по итогам голосования. Ролик с ее песней набрал 700 тысяч просмотров.