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Милонов ответил на «план деоккупации» Донбасса от Авакова
Общество
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    Милонов ответил на «план деоккупации» Донбасса от Авакова

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    Виталий Милонов

    Руководитель МВД Украины Арсен Аваков дал указание разработать так называемый «план деоккупации» Донбасса, нормативный правовой акт должен быть готов к сентябрю.

    «Уже летом мы должны иметь этот документ на руках», — сказал украинский чиновник.

    Документ будет состоять из двух частей: «подготовительной» и «практической». В рамках реализации этого плана Киев намерен добиться «освобождения временно оккупированных территорий, восстановления конституционного строя Украины, защиты прав и свобод». Аваков добавил, что будет активно использоваться «информационная составляющая»; глава МВД намерен привлекать общественность для составления «плана деоккупации».

    Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью корреспонденту новостей отметил, что если бы Аваков занялся разработкой компьютерных игр, то результаты его деятельности были бы более продуктивны.

    «Мы в очередной раз приходим к тому, что не стоит воспринимать всерьез заявления Авакова и прочих. Все их высказывания — это не более чем попытка напомнить о своем существовании. Вместо того, чтобы говорить о «деоккупации Донбасса», ему стоило бы обратить внимание на реальные проблемы: преступность и коррупцию на Украине. С этим справиться он не может. План же «деоккупации» Донбасса он составить в состоянии, и, самое главное, у него всегда найдется оправдание, почему его невозможно будет реализовать», — говорит парламентарий.

    Милонов ответил на «план деоккупации» Донбасса от Авакова

    Народный избранник указал, что Аваков в качестве оправданий может использовать, например, тот факт, что российский авианосец базируется в районе Донецка.

    «А вот похвастаться снижением уровня преступности, объяснить, почему на Украине в центре Киева расстреливают кого ни попадя, Аваков не может. Так что не будем мешать человеку заниматься спасением собственного имиджа. Надеюсь, как и прежде, серьезного урона они не нанесут, а если Арсен Аваков попробует сунуться в Донбасс, то получит по зубам так, что больше делать так не будет», — резюмировал Виталий Милонов.

    Напомним, военный конфликт на юго-востоке Украины разгорелся в апреле 2014 года. Он стал следствием того, что население ДНР и ЛНР не признало госпереворот и незаконную смену власти. В ответ Киев приступил к так называемой АТО, что привело к гибели огромного количества людей. 

    Автор: Михаил Блинов
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