«Между Ираном и Израилем идет война» — эксперт о противостоянии двух стран в Сирии и Ливане

Иран осудил удары Израиля по территории Сирийской Арабской Республики (САР), с таким заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел страны Бахрам Касеми. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Неоднократные удары сионистского режима по территории Сирии и грубое нарушение суверенитета страны, в особенности в последние дни, были актом агрессии», — отметил Касеми.

Он отметил, что Израиль совершает атаки под «самодельными и безосновательными предлогами», в то время как весь мир отмалчивается, давая ему тем самым зеленый свет. При этом он не прокомментировал заявление израильских военных о том, что «иранские силы», которые находятся в САР, запустили ракеты в сторону Израиля.

Идет война

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН отметил, что между Ираном и Израилем фактически уже не первый год идет война. По счастью, пока не напрямую — опосредованно, на территории Ливана и Сирии. Но на наших глазах сегодня это противостояние подходит к опасной черте, когда стороны могут перейти к атаке на территорию друг друга.

«Сегодня Иран в военно-техническом плане уступает Израилю. Однако он имеет большее пространство для маневра, как в прямом, так и в переносном смысле. Фактически война Израиля против Ирана будет вестись на огромной территории от Ливана до Ирака — везде, где находятся проиранские формирования, которые более многочисленны и мотивированны, чем ЦАХАЛ. Если же дойдет до прямых обстрелов друг друга, то и тут преимущество не у Израиля ввиду его маленькой территории — такая война просто отправит все население страны в бомбоубежища с соответствующими последствиями для экономики страны, которая сейчас показывает неплохие результаты, и такие потрясения ей просто не нужны», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, для Тель-Авива идеальным было бы втянуть в войну с Ираном других его противников — Саудовскую Аравию и, главным образом, США. Но Саудовская Аравия, при всех ее претензиях к Ирану, вряд ли вступит открыто в войну на стороне еврейского государства. Другое дело — США. Выход США из иранской сделки — это во многом заслуга еврейского лобби, имеющего колоссальное влияние на Трампа.

«И это именно Израиль нашел «доказательства» того, что Иран нарушает соглашения, в которые пока никто, кроме Трампа, не поверил. Но и этого достаточно. Трамп и раньше заявлял о том, что сделку надо переписать. Главным ее недостатком в Вашингтоне и Тель-Авиве считают, что, запрещая Тегерану разрабатывать оружие массового поражения, сделка ничего не говорила о том, что Иран должен как-то ограничивать свое влияние в регионе. А это именно то, что хотелось бы Трампу, науськиваемому Израилем. Вот только Тегеран уже «вошел во вкус», потратил огромные деньги на войну в Сирии и Ираке и так просто не отдаст позиций. К тому же формально его нельзя заставить сделать это: есть сделка, которую он выполняет, и точка. И весь мир, даже европейские вассалы США, это признает», — добавил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, сейчас начнется санкционный торг, который может продлиться достаточно долго. Трамп будет пытаться давить на Тегеран санкциями, чтобы ослабить его позиции. Но если этого не получится, не исключен и военный сценарий. И именно это — то, что нужно Израилю, он может воевать с Ираном и напрямую, но это может привести к непредсказуемому результату. А вот воевать руками США — другое дело.