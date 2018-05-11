Сирия: полиция начала патрулировать освобожденные поселения на юге Дамаска

Бейрут, 11 мая. Сотрудники сирийской полиции начали патрулирование улиц поселений Бабиля, Ялда и Бейт-Сахем на юге Дамаска.

Как пишет агентство САНА, в населенных пунктах после освобождения от бандформирований появился патруль полиции.

Напомним, последняя группа боевиков и членов их семей была выведена с юга Дамаска накануне. В пятницу полиция подняла государственный флаг Сирии над зданием муниципалитета Бабиля.

Как заявила делегация национального примирения, возвращение стабильности и безопасности в поселения Бабиля, Бейт-Сахем и Ялда можно считать национальным праздником. Как пишет издание, на юге Дамаска около перечисленных поселений продолжается операция против запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.