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Сирия: полиция начала патрулировать освобожденные поселения на юге Дамаска
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    Сирия: полиция начала патрулировать освобожденные поселения на юге Дамаска

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    Сирия: полиция начала патрулировать освобожденные поселения на юге Дамаска

    Бейрут, 11 мая. Сотрудники сирийской полиции начали патрулирование улиц поселений Бабиля, Ялда и Бейт-Сахем на юге Дамаска.

    Как пишет агентство САНА, в населенных пунктах после освобождения от бандформирований появился патруль полиции.

    Напомним, последняя группа боевиков и членов их семей была выведена с юга Дамаска накануне. В пятницу полиция подняла государственный флаг Сирии над зданием муниципалитета Бабиля.

    Как заявила делегация национального примирения, возвращение стабильности и безопасности в поселения Бабиля, Бейт-Сахем и Ялда можно считать национальным праздником. Как пишет издание, на юге Дамаска около перечисленных поселений продолжается операция против запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ1.

    Сирия: полиция начала патрулировать освобожденные поселения на юге Дамаска

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анна Иванова
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