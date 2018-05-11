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Пашинян назначит Тонояна главой Минобороны Армении
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    Пашинян назначит Тонояна главой Минобороны Армении

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    Пашинян назначит Тонояна главой Минобороны Армении

    Ереван, 11 мая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается назначить на пост главы Минобороны Армении исполняющего обязанности министра чрезвычайных Армении Давида Тонояна.

    Об этом Пашинян заявил в пятницу, отметив, что назначение состоится 11 мая.

    «Давид Тоноян сегодня будет назначен министром обороны страны», — сказал он.

    Пашинян добавил, что об остальных назначениях будет заявлено позже, но они произойдут в ближайшее время.

    Напомним, Пашинян был назначен премьер-министром Армении в мае. Ранее в связи с массовыми акциями протеста в Ереване этот пост покинул бывший президент страны Серж Саргсян.

    Автор: Василий Котов
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