Пашинян назначит Тонояна главой Минобороны Армении

Ереван, 11 мая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается назначить на пост главы Минобороны Армении исполняющего обязанности министра чрезвычайных Армении Давида Тонояна.

Об этом Пашинян заявил в пятницу, отметив, что назначение состоится 11 мая.

«Давид Тоноян сегодня будет назначен министром обороны страны», — сказал он.

Пашинян добавил, что об остальных назначениях будет заявлено позже, но они произойдут в ближайшее время.

Напомним, Пашинян был назначен премьер-министром Армении в мае. Ранее в связи с массовыми акциями протеста в Ереване этот пост покинул бывший президент страны Серж Саргсян.