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Запуск первой российской миссии к Луне хотят перенести
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    Запуск первой российской миссии к Луне хотят перенести

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    Запуск первой российской миссии к Луне хотят перенести

    Москва, 11 мая. Ученые хотят перенести на два года запуск первой российской миссии автоматической межпланетной станции к Луне. Соответствующее предложение обозначено в решении Совета РАН по космосу.

    Согласно документу, специалисты советуют корпорации «Роскосмос» перенести запуск космического аппарата «Луна-25» с 2019 года на июнь-октябрь 2021 года. Свое предложение ученые аргументируют сроками разработки прибора «Биус-Л» и неблагоприятными баллистическими условиями вывода космического аппарата на окололунную орбиту в 2020 году, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее на форуме «Россия – страна возможностей» глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что запуск первой после 40-летнего перерыва российской лунной миссии состоится в течение двух лет. Последняя советская станция была запущена к Луне в 1976 году.

    Ранее, как сообщало URA.RU, стали известны сроки определения места посадки на Марсе первого за 50 лет российского космического корабля.

    Автор: Василий Котов
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