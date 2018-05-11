От слов к аргументам: в СК РФ заявили, что их материалы помогут реабилитации российских атлетов

Материалы, направленные Следственным комитетом России в WADA, касающиеся допинг-контроля на Олимпиаде в Сочи, поспособствуют российским спортсменам для восстановления их репутации и престижа.

В Следственном комитете РФ Федеральному агентству новостей сообщили, что «часть документов, из числа тех, что были направлены в WADA, ранее были предоставлены и в Спортивный арбитражный суд (CAS)».

Речь идет о копиях протоколов препровождения допинг-проб, а также документы по их регистрации и аликвотированию в лаборатории в Сочи в 2014 году следующих спортсменов: Альберта Демченко, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Алексея Петухова, Марии Орловой, Анны Шибановой, Ольги Потылицыной, Елены Шаповаловой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Евгения Белова, Алексея Воеводы.

Это подтвердил ФАН и один из этого списка обвиненных комиссией Освальда Международного олимпийского комитета трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, неоднократный чемпион Европы саночник Альберт Демченко. По его словам, материалы, подготовленные Следственным комитетом, уже использовались международным Спортивным арбитражным судом (CAS), который 1 февраля 2018 года аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменов, обвиненных на основании показаний эмигрировавшего в США экс-директора «Антидопингового центра» Григория Родченкова в использовании допинга.

К слову, тогда был реабилитирован и сам Альберт Демченко.

«Они немало поспособствовали положительному для российских спортсменов решению данной инстанции»,— говорит Демченко. Он напоминает, что МОК подал апелляцию на решение Спортивного арбитража, а это означает, что борьба еще впереди.

«На заседании комиссии МОК, рассматривающей это дело, так называемой комиссии Освальда, я сказал, что в истории нашей страны уже был период, когда людей массово репрессировали, но впоследствии их реабилитировали, — рассказывает прославленный саночник. — Россия через это прошла, и мы снова пойдем до конца, чтобы доказать невиновность наших огульно обвиненных спортсменов».

Новость о том, что Следственный комитет РФ направил свидетельства, опровергающие слова Григория Родченкова, в WADA, назвал отличной заместитель директора центра спортивного менеджмента МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Алтухов.

«Это очень здорово! Наконец-то мы от слов перешли к аргументированным доказательствам, — заявил ФАН Алтухов. — Прекрасно, что Россия не молчит, что у нее есть своя позиция, и теперь эта позиция задокументирована. Думается, следующим шагом должно стать приглашение к нам специалистов WADA, чтобы они своими глазами увидели и подлинники документов, и лаборатории, и другие помещения, где происходили события, где хранились контейнеры с пробами, ампулы со стероидами и пр.», — считает эксперт.

Сергей Алтухов отметил также, что встреча на российской территории позволит «сблизить позиции и найти компромиссное решение». При этом эксперт посетовал на то, что «мы несколько припоздали с подготовкой квалифицированных опровержений обвинений Григория Родченкова».

Так же считает и Альберт Демченко. Но оба они солидарны в том, что теперь у России имеется серьезная доказательная база, позволяющая опровергнуть ряд обвинений против отечественных спортсменов и добиться окончательной отмены всех санкций, которые были к ним применены.

Напомним, Следственный комитет России направил в WADA материалы, которые опровергают заявления бывшего исполняющего обязанности директора «Антидопингового центра» Григория Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб ряда российских спортсменов.

Ранее комиссия Международного олимпийского комитета на основании показаний Родченкова пожизненно отстранила этих спортсменов от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил.