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«Вопли Видоплясова» лишились зрителей в Гааге из-за русофобской фразы Скрипки
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    «Вопли Видоплясова» лишились зрителей в Гааге из-за русофобской фразы Скрипки

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    «Вопли Видоплясова» лишились зрителей в Гааге из-за русофобской фразы Скрипки

    Гаага, 11 мая. Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, выступая с концертом в Голландии, позволил себе русофобское высказывание, из-за которого зал покинула половина зрителей.

    О произошедшем сам музыкант рассказал в эфире «112 Украина».

    По словам Скрипки, выступая в Гааге, городе, известном прежде всего международным арбитражным судом, он счел уместным пошутить про процесс о компенсации украинским компаниям в связи с воссоединением Крыма и РФ.

    «Приятно тут в Голландии, в Европе, в Гааге выступать, где будет скоро суд над Россией», — сказал со сцены Скрипка. 

    Лидер «Воплей Видоплясова» ожидал одобрения зала, но эффект оказался иным — оскорбленные неуместной ремаркой Скрипки слушатели потянулись к выходу.

    Это, впрочем, не смутило артиста: Скрипка не извинился за поступок, а, по его словам, успокоил себя тем, что среди ушедших были только россияне.

    Напомним, Скрипка известен своими оскорбительными высказывания в адрес России — однажды он в частности обмолвился о создании закрытого гетто для русскоязычных украинцев.

    Отметим также, что ранее суд в Гааге присудил компенсацию группе украинских компаний за утрату имущества, находившегося в Крыму. По мнению экспертов, Россия не обязана выполнять волю Третейского суда.

    Автор: Федор Веснин
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