«Вопли Видоплясова» лишились зрителей в Гааге из-за русофобской фразы Скрипки

Гаага, 11 мая. Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, выступая с концертом в Голландии, позволил себе русофобское высказывание, из-за которого зал покинула половина зрителей.

О произошедшем сам музыкант рассказал в эфире «112 Украина».

По словам Скрипки, выступая в Гааге, городе, известном прежде всего международным арбитражным судом, он счел уместным пошутить про процесс о компенсации украинским компаниям в связи с воссоединением Крыма и РФ.

«Приятно тут в Голландии, в Европе, в Гааге выступать, где будет скоро суд над Россией», — сказал со сцены Скрипка.

Лидер «Воплей Видоплясова» ожидал одобрения зала, но эффект оказался иным — оскорбленные неуместной ремаркой Скрипки слушатели потянулись к выходу.

Это, впрочем, не смутило артиста: Скрипка не извинился за поступок, а, по его словам, успокоил себя тем, что среди ушедших были только россияне.

Напомним, Скрипка известен своими оскорбительными высказывания в адрес России — однажды он в частности обмолвился о создании закрытого гетто для русскоязычных украинцев.

Отметим также, что ранее суд в Гааге присудил компенсацию группе украинских компаний за утрату имущества, находившегося в Крыму. По мнению экспертов, Россия не обязана выполнять волю Третейского суда.