Киев, 11 мая. Нацбанк Украины выпустил юбилейную монету номиналом 10 гривен, символизирующую «землю-кормилицу». На монете изображены мужчина и женщина, копающие картошку. Украинцы отреагировали на появление «символичного» денежного знака.

Украина перестала быть современным государством и вернулась в эпоху, когда ручной труд являлся единственным средством к существованию, считают пользователи.

«Стране, которая раньше изготавливала двигатели для космических кораблей, больше нечего возвеличивать. Копание картошки вручную в 21-м веке! В эру цифровых технологий страна прославляет ручное земледелие. Прогресс, однако, странный!» — написала Анна Антипова. «Последний тренд украинской экономики — копать картошку», — пошутил Валерий Степанов. «10 гривен — эквивалент килограмма картошки, все логично», — считает Дмитрий Гура. «Какое будущее? Идите копать картошку», — написала украинский политик Елена Лукаш.

Выпуск новой монеты доказывает, каким образом украинские власти относятся к жителям своей страны. Удел Украины — стать полностью аграрной страной, потому что Киев всеми силами продолжает уничтожать промышленный потенциал.