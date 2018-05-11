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«Нацбанк показал, какая участь нам уготована»: украинцы отреагировали на выпуск новой монеты с картошкой
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    «Нацбанк показал, какая участь нам уготована»: украинцы отреагировали на выпуск новой монеты с картошкой

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    «Какое будущее? Идите копать картошку»: в Сети отреагировали на выпуск Украиной монеты с «землей-кормилицей»

    Киев, 11 мая. Нацбанк Украины выпустил юбилейную монету номиналом 10 гривен, символизирующую «землю-кормилицу». На монете изображены мужчина и женщина, копающие картошку. Украинцы отреагировали на появление «символичного» денежного знака.

    Украина перестала быть современным государством и вернулась в эпоху, когда ручной труд являлся единственным средством к существованию, считают пользователи.

    «Стране, которая раньше изготавливала двигатели для космических кораблей, больше нечего возвеличивать. Копание картошки вручную в 21-м веке! В эру цифровых технологий страна прославляет ручное земледелие. Прогресс, однако, странный!» — написала Анна Антипова.

    «Последний тренд украинской экономики — копать картошку», — пошутил Валерий Степанов.

    «10 гривен — эквивалент килограмма картошки, все логично», — считает Дмитрий Гура.

    «Какое будущее? Идите копать картошку», — написала украинский политик Елена Лукаш.

    Выпуск новой монеты доказывает, каким образом украинские власти относятся к жителям своей страны. Удел Украины — стать полностью аграрной страной, потому что Киев всеми силами продолжает уничтожать промышленный потенциал. 

    «Отношение к собственному народу. Киев сделал из украинцев жертв», — уверена Елена.

    «Готовят народ к ближайшему будущему», — отметил Глеб.

    «Нацбанк показал, какая участь нам уготована», — написал Иван Л. 

    «Дадут в руки палки-копалки, чтобы обеспечивать Запад картошкой», — считает Тарас Гриневич. 

    Автор: Ирина Селезнева
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