В Госдуме прокомментировали результаты опроса россиян об оптимальном пенсионном возрасте

По результатам исследования компании HeadHunter, только 6 % россиян считают необходимым повысить пенсионный возраст в России. При этом наилучшим возрастом выхода на пенсию для женщин они считают 60 лет, а для мужчин — 63 года.

Больше половины респондентов, а именно 53 % опрошенных, полагают, что существующая возрастная планка для выхода на пенсию не требует изменений, поскольку оптимально, когда мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. А 35 % респондентов HeadHunter полагают, что возраст выхода на пенсию в России надо еще больше снизить.

Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, комментируя Федеральному агентству новостей результаты соцопроса о пенсионном возрасте, напомнил, что, как правило, социологи общаются с определенными социальными группами населения.

«С кем общались представители компании HeadHunter, мне неизвестно. Тут ведь все зависит от того, кого спрашивали. Потому что одно дело — ответы молодежи, которая по-настоящему не задумывается о своей пенсии. Молодые ребята, скорее всего, говорили, что существующий возраст выхода на пенсию в России оптимальный. А другое дело — мнение людей, которым вот-вот выходить на пенсию. Они, скорее, выступают за снижение пенсионного возраста, потому как уже устали работать в тяжелых условиях и хотят на заслуженный отдых», — заметил парламентарий.

При этом Ярослав Нилов удивился тем 6 процентам людей, которые выступили за повышение пенсионного возраста в России.

«Либо это теоретики-экономисты, либо чиновники, заинтересованные в повышении пенсионного возраста, либо люди, которые хотят работать на пенсии, но не понимают, что это можно делать и без изменений в законодательстве», — так депутат охарактеризовал граждан, выступающих за увеличение возраста выхода на пенсию в России.

Фракция ЛДПР, в которую входит Ярослав Нилов, выступает против повышения пенсионного возраста, поскольку считает, что этот вопрос требует тщательной проработки.

«Если мы проанализируем ситуацию в отдельных регионах, то увидим, что часто люди, особенно мужчины, не доживают до пенсии. И если проанализировать продолжительность жизни людей, вышедших на пенсию, то мы увидим, что в отдельных регионах она очень маленькая. Когда правительство сообщает об увеличении продолжительности жизни в России, оно приводит средние по стране цифры. Это так называемая средняя температура по больнице. Но когда речь идет о жизни каждого отдельного человека, то и подход, мы считаем, должен быть индивидуальным», — объяснил позицию ЛДПР по поводу повышения пенсионного возраста Ярослав Нилов.

«Что же касается увеличения числа нетрудоспособного населения, то надо понимать, что тут много нерешенных проблем», — заметил парламентарий.

«Серые зарплаты, неоформление трудовых отношений, сниженный тариф, предоставление льгот отдельным сферам экономики, ранний выход на пенсию отдельных категорий граждан, формирование накопительной пенсии некоторое время назад… Все это влияет на рост числа нетрудоспособного населения России и дефицит бюджета Пенсионного фонда. Эти проблемы можно решить с помощью стимулирующих мер, и тогда дискуссии о повышении пенсионного возраста, возможно, сойдут на нет», — добавил Ярослав Нилов.

Напомним, ранее, выступая в Госдуме, исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о повышении пенсионного возраста следует принимать аккуратно и взвешенно.