Меркель раскритиковала решение США выйти из соглашения с Ираном

Берлин, 11 мая. Решение Соединенных Штатов выйти из соглашения по иранской ядерной программе является «неправильным». С такой критикой выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель в городе Мюнстер на католической конференции.

«Это подрывает доверие международному порядку», — сказала политик.

Глава кабмина ФРГ полагает, что «неправильно односторонне разрывать соглашение, которое было согласовано и которое было единогласно утверждено Совбезом ООН».

По ее словам, решение Вашингтона вызывает беспокойство и сожаление.

Меркель также отметила, что несмотря на решение США, сотрудничество между Америкой и США продолжает играть большую роль.

Ранее президент США Дональд Трамп соощил, что США выходят из ядерной сделки по Ирану. Вашингтон также обвинил Тегеран в нарушении соглашения и начали восстановление санкций против Ирана.