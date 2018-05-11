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Меркель раскритиковала решение США выйти из соглашения с Ираном
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    Меркель раскритиковала решение США выйти из соглашения с Ираном

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    Меркель раскритиковала решение США выйти из соглашения с Ираном

    Берлин, 11 мая. Решение Соединенных Штатов выйти из соглашения по иранской ядерной программе является «неправильным». С такой критикой выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель в городе Мюнстер на католической конференции.

    «Это подрывает доверие международному порядку», — сказала политик.

    Глава кабмина ФРГ полагает, что «неправильно односторонне разрывать соглашение, которое было согласовано и которое было единогласно утверждено Совбезом ООН».

    По ее словам, решение Вашингтона вызывает беспокойство и сожаление.

    Меркель также отметила, что несмотря на решение США, сотрудничество между Америкой и США продолжает играть большую роль.

    Ранее президент США Дональд Трамп соощил, что США выходят из ядерной сделки по Ирану. Вашингтон также обвинил Тегеран в нарушении соглашения и начали восстановление санкций против Ирана. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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