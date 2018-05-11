Меню
Украина
«Никто не способен взять Путина в тиски»: на Украине указали Западу на бессилие перед президентом РФ
Общество
Съезды на южном участке ЗСД в Петербурге закрывают из-за ремонта дорог
Следующая новость
Загрузка...

    «Никто не способен взять Путина в тиски»: на Украине указали Западу на бессилие перед президентом РФ

    51

    «Никто не способен взять Путина в тиски»: на Украине указали Западу на бессилие перед президентом РФ

    Киев, 11 мая. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в современном мире нет политика, который был бы способен взять президента России Владимира Путина в тиски.

    На Украине отметили, что на данный момент нет такого политика, который бы соответствовал уровню Путина. По его словам, западными странами управляют политики «низкого уровня». Он назвал их полной противоположностью «гигантам мысли»  — экс-президенту США Рональду Рейгану, бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер и экс-главе Франции Франсуа Миттерану.

    «Эти люди могли реально вынуждать советских лидеров идти на уступки, потому что они брали их в жесткие тиски, — констатировал Гордон. — Сегодня людей, которые способны взять Путина в тиски, я не вижу».

    Он также отметил, что новые западные санкции против Москвы «вводят и вводят — а Россия все не падает, все стоит и стоит».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.