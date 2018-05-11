«Никто не способен взять Путина в тиски»: на Украине указали Западу на бессилие перед президентом РФ

Киев, 11 мая. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в современном мире нет политика, который был бы способен взять президента России Владимира Путина в тиски.

На Украине отметили, что на данный момент нет такого политика, который бы соответствовал уровню Путина. По его словам, западными странами управляют политики «низкого уровня». Он назвал их полной противоположностью «гигантам мысли» — экс-президенту США Рональду Рейгану, бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер и экс-главе Франции Франсуа Миттерану.

«Эти люди могли реально вынуждать советских лидеров идти на уступки, потому что они брали их в жесткие тиски, — констатировал Гордон. — Сегодня людей, которые способны взять Путина в тиски, я не вижу».

Он также отметил, что новые западные санкции против Москвы «вводят и вводят — а Россия все не падает, все стоит и стоит».