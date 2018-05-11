Швеция покинула российский проект запуска межпланетной станции «Луна-25»

Москва, 11 мая. Шведские ученые покинули российский проект запуска к Луне автоматической межпланетной станции «Луна-25».

Согласно проекту решения Совета РАН по космосу, по просьбе Швеции из состава научной аппаратуры был исключен спроектированный шведскими учеными прибор «Лина-Эксан». Задачи по изучению ионной и нейтральной лунной экзосферы было решено осуществить в эксперименте с российским прибором «Ариес-Л».

Посадочный модуль «Луна-25» готовится к отправке на естественный спутник в 2019 году, а после 2025 года планируется запуск станций, которые будут работать на орбите и на поверхности Луны.

Напомним, ранее стало известно, что Роскосмос выразил намерение представить проект системы спутникового Интернета, который станет конкурентом для аналогичных проектов от компаний OneWeb и SpaceX.