Сирия новости 11 мая 12.30: перестрелки между ИГ и САА в Дамаске, в Идлибе ликвидировано несколько десятков боевиков «Ан-Нусры»

Сирия, 11 мая. К югу от Дамаска продолжаются перестрелки между ИГ1 и САА, в Идлибе нейтрализовано несколько десятков боевиков «Тахрир аш-Шам», ВВС Турции бьют по YPG недалеко от Африна. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций ИГ в Дамаске и Дейр-эз-Зоре, отбили атаку «Ан-Нусры» в Идлибе, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: обстреляло мирные районы Дамаска, ведет бои с САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла десятки боевиков в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа.

ВВС Турции: наносят удары по позициям YPG в Алеппо.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Damascus Now передает в Telegram (@damascus_now_ar), что террористы «Исламского государства», базирующиеся недалеко от лагеря беженцев Ярмук, открыли огонь по мирным районам Аз-Захира и Ат-Тадамун на окраинах сирийской столицы. В качестве ответных мер Сирийская арабская армия (САА) начала обстрел опорных пунктов радикальных исламистов, пишет военный Twitter-канал (@SyriawatanNews).

Подконтрольные ИГИЛ1 СМИ сообщают, что при столкновениях в районе Ярмука радикалами было убито трое солдат армии САР. Данную информацию опубликовал Twitter-канал (@Terror_Monitor). Подтверждений со стороны официальных источников не поступало.

Провинция Алеппо

ВВС Турции наносят удары по пунктам дислокации курдских Отрядов народного ополчения (YPG) в районе деревни Корт Каляк недалеко от Африна. О боевых вылетах турецкой авиации пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV).

Ранее сообщалось, что на север провинции Алеппо было переброшено порядка 600 солдат ВС Турции, чтобы начать работы по восстановлению захваченного у Демократических сил Сирии (SDF) ранее города Африн. Кроме того бойцы продолжат работы по зачистке окрестностей населенного пункта от мин, установленных боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК).

Провинция Дейр-эз-Зор

Недалеко от города Абу Кемаль зафиксированы столкновения между террористами «Исламского государства» и проправительственными силами. О перестрелках на востоке провинции Дейр-эз-Зор пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor).

Напомним, банды ИГИЛ скрываются на подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях региона. Ранее сообщалось о столкновениях между ИГ и курдами в окрестностях поселений Хаджин, Аль-Бухатыр и Аль-Багур. Однако сведений о потерях террористов не поступало. В то же время стало известно, что ИГИЛовцы казнили пятерых мирных жителей провинции.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в районе поселения Аль-Харак на востоке провинции Даръа. О перестрелках пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham). Ранее бои между САА и незаконными вооруженными формированиями были зафиксированы на южных окраинах административного центра региона.

В западной части провинции продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и подконтрольной ИГИЛ группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Боестолкновения отмечаются недалеко от города Хит.

Провинция Идлиб

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), что бойцы правительственных войск САР, базирующиеся в Аль-Фуа и Кефрае, предотвратили проникновение радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» на близлежащие фермы. В результате вооруженных столкновений, по сведениям автора публикации, ликвидированы десятки боевиков.

Военный источник передает в Telegram (@emaannewscenter1), что ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации террористов «Ан-Нусры» в южной части провинции Идлиб.

В Джиср аш-Шугур прибыли военнослужащие турецкой армии, передает местный Telegram-канал (@emaannewscenter1).

Провинция Хама

В поселение Калаат Аль-Мудик прибыла группа боевиков, депортированных из Дамаска, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

На севере провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Российская авиация наносит удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины. По данным военного Telegram-канала (@emaannewscenter1), артиллерия правительственных войск бьет по укрепрайонам боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от Аз-Закията.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)