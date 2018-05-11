Житель Новокузнецка выбросил из окна пятого этажа собаку и хорька

Новокузнецк, 11 мая. Уголовное дело возбуждено в Новокузнецке в отношении мужчины, который выбросил домашних питомцев из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

Чрезвычайное происшествие случилось в апреле текущего года: мужчина в присутствии ребенка выбросил из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, собаку и хорька. Ветеринары сообщили об инциденте в отдел правоохранительных органов.

«Молодой человек, поссорившись с женой, на глазах трёхлетнего сына выбросил с балкона, расположенного на пятом этаже, собаку и клетку с хорьком. Собака получила множественные переломы лап, а хорёк — ушибы. Очевидец отвёз хорька в ветеринарную лечебницу, собака убежала», — цитирует «Газета Кемерова» представителя областной прокуратуры.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий в отношении нескольких животных, в присутствии малолетнего».