«В 1941-м кровью умылись и опять пытаются»: в России ответили на совет из ФРГ пойти по пути Украины и Грузии

Москва, 11 мая. Немецкие журналисты предложили России помочь «перестать быть империей». В придуманном ими плане – вернуть РФ в 90-е, а затем интегрировать в ЕС по пути Грузии и Украины. Россияне жестко ответили на «совет» западных СМИ, напомнив им о «подсказке», которую Берлин попытался дать Москве в 1941 году.

Материал, призывающий готовиться к якобы необходимой «европеизации» России, опубликовало немецкое издание Die Welt. По мнению автора статьи, в 1990-е у мирового сообщества «был шанс» интегрировать Россию в Европу, но оно его упустило. Именно это, утверждает журналист, стало причиной сегодняшних напряженных отношений между РФ и Западом.

Впрочем, Die Welt безосновательно надеется, что сегодняшняя российская политическая система скоро падет, и к этому Западу уже нужно готовиться, чтобы в этот раз воспользоваться случаем и превратить империю в часть Европы.

Проводить интеграцию России издание предлагает по аналогии с Украиной и Грузией: либерализацией визового режима, углублением зоны свободной торговли с ЕС, включением РФ в НАТО. Как подчеркивается в публикации, при этом россияне должны понять, что путь интеграции предполагает «прощание с империей». Особую роль на этом пути Die Welt отводит Германии.

«Когда, наконец, настанет время нового поворота в России, нельзя будет повторять тяжёлые ошибки 1990-х годов. Германия как бывшая постимперская страна, выигравшая от такой западной политики в 1950-е годы, а также как западная страна, наиболее тесно связанная с Россией, могла бы сыграть ведущую роль в реализации этого проекта», — заключается в материале.

Россияне в свою очередь посоветовали немецким журналистам от рекомендаций воздержаться. Они напомнили, что Берлин уже пытался дать Москве совет, но в итоге проиграла Вторую мировую войну.

«Россия как-нибудь без подсказчиков и «помощников» разберется, как ей жить, что строить и куда идти. В 41-ом хотели подсказать, только кровью умылись и опять пытаются», — заметили пользователи соцсетей.

Комментаторы добавили, что «помощь», которую Запад пытается оказать России, всегда сводится к стремлению помешать РФ стать гарантом мира на планете.

«Перспектива вхождения в НАТО очень впечатлила…», — подчеркнули они.

На необоснованный прогноз о будущем РФ аналитика Die Welt россияне отреагировали куда более реалистичным прогнозом о перспективах Европы.

«Не успеет Европа ни чего сделать, так как дни ее сочтены. Пусть скажут «спасибо» США, они ловко заселили Европу различными беженцами», — говорится в одном из комментариев.

«Ну точно, здесь «важно», как Грузия и Украина, слиться с Западом, а немцы помогут стать России европейской… Азиатскую часть, видимо, планируется отсечь… Только вот какое дело: Россия не Европа и не Азия. Россия обречена быть Евразийской Империей, и наш менталитет уже не переделать. Особенно Западу», — оценили предложение Die Welt.

Россияне напомнили, что как бы РФ ни называлась, она была, есть и будет империей, а также отметили, что та самая интеграция, о которой говорит аналитик, для Грузии и Украины, где экономика до сих пор не может выбраться из кризисного состояния, успехом не завершилась.