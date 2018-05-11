«Для Кудрина это понижение»: эксперт прокомментировал назначение экс-министра финансов главой Счетной палаты

Москва, 11 мая. Научный руководитель Института экономики РАН член-корреспондент Российской академии наук Руслан Гринберг прокомментировал для Федерального агентства новостей информацию о том, что Алексей Кудрин может возглавить Счетную палату России.

«Это очень неожиданная история и очень странное предложение. В моем представлении это забавно, конечно. Не думаю, что Алексей Кудрин в восторге от этого. Он, естественно, мечтает о чем-то большем», — заявил Гринберг.

С 2013 года Счетную палату возглавляет Татьяна Голикова, но 7 мая премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ее кандидатуру на пост своего заместителя, курирующего социальный блок. Гринберг считает Татьяну Голикову «очень эффективной главой Счетной палаты», но для Кудрина, которого называют создателем отечественной системы управления государственными финансами, такая работа будет, по мнению спикера, равносильна понижению.

«У него есть собственный план реформирования экономики, а в Счетной палате придется выявлять безобразия в реализации чужих планов, проверять, что делают другие», — говорит Руслан Гринберг.

В любом случае, у Кудрина есть вариант отказаться от этого назначения, и, возможно, ему лучше этим правом воспользоваться, советует ученый. Потому что вряд ли можно рассматривать пост председателя Счетной палаты как трамплин на более высокую должность, добавляет собеседник ФАН.

«Это какой-то сомнительный старт, по крайней мере, на первый взгляд», — отмечает научный руководитель Института экономики РАН.

Алексей Кудрин, с 2000-го по 2011 год возглавлявший Министерство финансов России, может возглавить Счетную палату, пишут российские СМИ. Информацию об этом уже подтвердил первый заместитель главы думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.

В апреле стало известно, что Центр стратегических разработок, совет которого возглавляет Кудрин, предложил стратегию развития России с 2018-го до 2024 года по семи ключевым направлениям. Эту стратегию не раз называли планом работы правительства на ближайшие шесть лет.