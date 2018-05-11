В СПЧ рассказали о состоянии госпитализированного из СИЗО Малобродского

Москва, 11 мая. Состояние одного из фигурантов дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского оценивается как стабильное, ранее появившаяся информация об условиях его задержания не соответствует действительности. Об этом сообщил общавшийся с врачами глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

«Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов... переговорил с врачами и сообщил о том, что состояние Алексея Малобродского стабильное, и наручников на нем нет», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЧ.

Ранее Малобродского госпитализировали из СИЗО в кардиореанимационное отделение 20-й больницы Москвы. Напомним, ряд СМИ сообщил о том, что Малобродского в больнице якобы приковали к кровати наручниками.

Напомним, летом прошлого года бывший директор «Гоголь-центра» был задержан в связи с подозрениями в хищении государственной субсидии, выделенной «Седьмой студии».