Московский Кремль перешел на новый режим работы

Москва, 11 мая. В Москве стартовал туристический сезон, в связи с чем время посещений Кремля продлили с 15 мая по 30 сентября, говорится в сообщении федеральной службы охраны РФ.

Посещение Кремля для москвичей и гостей столицы с 15 мая по 30 сентября будет осуществляться в промежуток между 9.30 и 17.00 часами, пишет «Вечерняя Москва». Посетители могут находиться на территории комплекса до 18.00. Как отмечает РИАМО, Московский Кремль закрыт для экскурсий каждый четверг. Музейный комплекс внесен в число объектов культурного наследия ЮНЕСКО.