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Московский Кремль перешел на новый режим работы
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    Московский Кремль перешел на новый режим работы

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    Московский Кремль перешел на новый режим работы

    Москва, 11 мая. В Москве стартовал туристический сезон, в связи с чем время посещений Кремля продлили с 15 мая по 30 сентября, говорится в сообщении федеральной службы охраны РФ.

    Посещение Кремля для москвичей и гостей столицы с 15 мая по 30 сентября будет осуществляться в промежуток между 9.30 и 17.00 часами, пишет «Вечерняя Москва». Посетители могут находиться на территории комплекса до 18.00. Как отмечает РИАМО, Московский Кремль закрыт для экскурсий каждый четверг. Музейный комплекс внесен в число объектов культурного наследия ЮНЕСКО. 

    Автор: Ирина Селезнева
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