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Родители в ХМАО «воспитывали» малолетнего сына электрошокером
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    Родители в ХМАО «воспитывали» малолетнего сына электрошокером

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    Родители в ХМАО «воспитывали» малолетнего сына электрошокером

    Москва, 11 мая. В Ханты-Мансийском автономном округе родители наказывали малолетнего сына ударами электрошокера и побоями ремнем. Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по ХМАО, против них было возбуждено уголовное дело.

    В ведомстве отметили, что «родители применяли по отношению к малолетнему сыну недопустимые методы воспитания, а именно систематически наносили ему телесные повреждения, используя ремень и электрошокер». Кроме того они злоупотребляют алкоголем и не обеспечивают ребенка всем необходимым для полноценного роста и развития.

    В настоящее время родители находятся под подпиской о невыезде, их ребенка передали под временную опеку бабушке, передает издание «ФедералПресс».

    Напомним, ранее в Петербурге в неработающем холодильнике расселенного общежития нашли новорожденного младенца, ребенок госпитализирован.

    Автор: Тимур Румянцев
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