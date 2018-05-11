Родители в ХМАО «воспитывали» малолетнего сына электрошокером

Москва, 11 мая. В Ханты-Мансийском автономном округе родители наказывали малолетнего сына ударами электрошокера и побоями ремнем. Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по ХМАО, против них было возбуждено уголовное дело.

В ведомстве отметили, что «родители применяли по отношению к малолетнему сыну недопустимые методы воспитания, а именно систематически наносили ему телесные повреждения, используя ремень и электрошокер». Кроме того они злоупотребляют алкоголем и не обеспечивают ребенка всем необходимым для полноценного роста и развития.

В настоящее время родители находятся под подпиской о невыезде, их ребенка передали под временную опеку бабушке, передает издание «ФедералПресс».

Напомним, ранее в Петербурге в неработающем холодильнике расселенного общежития нашли новорожденного младенца, ребенок госпитализирован.