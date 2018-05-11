Пес подстрелил хозяина из пистолета в штате Айова

Вашингтон, 11 мая. Пес подстрелил своего хозяина из пистолета в штате Айова.

В правоохранительные органы Айовы обратился мужчина с необычной историей. Дело в том, что в него из пистолета выстрелил пес — его домашний питомец.

Кроме того, мужчина признался, что даже не заметил бы ранение, если бы не увидел кровь на полу. Как оказалось, инцидент произошел во время его игры с собакой на диване. Пес каким-то удивительным образом смог снять оружие, которое находилось в кобуре на поясе хозяина, с предохранителя и нажать на курок.

Полиция проверила сообщение. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили наличие у мужчины всех необходимых лицензий на ношение и хранение оружия. Претензий к собаке ни у мужчины, ни у полиции нет, пишет «ФедералПресс».