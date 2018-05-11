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Западный эксперт рассказал, как суд в Гааге разрешил Киеву отбирать имущество России по всему миру
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    Западный эксперт рассказал, как суд в Гааге разрешил Киеву отбирать имущество России по всему миру

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    Западный эксперт рассказал, как суд в Гааге разрешил Киеву отбирать имущество России по всему миру

    Москва, 11 мая. Киев после решения палаты Третейского суда в Гааге, обязывающего Россию возместить украинским компаниям ущерб от потерь в Крыму, может изымать российскую госсобственность на основании Нью-Йоркской конвенции от 1958 года. Об этом в Twitter рассказал шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

    По его словам, согласно документу 1958 года, победившая сторона может взимать государственную собственность фактически в любой точке мира. Аслунд уточнил, что страны Запада выполняют эту конвенцию. Экономист добавил, что судебный процесс затратный и долгий, однако, по его словам, это работает. Напомним, ранее суд в Гааге обязал Россию выплатить украинским компаниям возмещение за активы, утраченные после присоединения полуострова к России в 2014 году. Напомним, Крым вступил в состав России по итогам референдума, где абсолютное большинство населения проголосовало за инициативу.

    Западный эксперт рассказал, как суд в Гааге разрешил Киеву отбирать имущество России по всему миру

    Автор: Анна Иванова
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