Судебные приставы закрыли на три месяца стадион в Кемерове из-за грязного воздуха

Кемерово, 11 мая. Деятельность стадиона «Химик» в Кемерове приостановлена из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку стадиона «Химик» и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в УФССП по Кемеровской области.

Так, после проверки было выяснено, что на площадке превышено содержание углекислого газа, что является нарушением российского законодательства «…в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

По решению суда работа стадиона приостановлена на 90 суток. В настоящее время руководство «Химика» ликвидирует обнаруженные нарушения.