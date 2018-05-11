Лещенко отреагировал на русофобское высказывание Скрипки: Надо запретить ему выступать в России

Треть зрителей ушла с концерта украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» в Гааге из-за русофобской фразы солиста Олега Скрипки. Об этом сам певец рассказал в интервью телеканалу «112».

Во время концерта, говорит музыкант, повел себя слишком импульсивно и «ляпнул» лишнего:

«Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге выступать, где будет скоро суд над Россией», — заявил со сцены рок-музыкант.

Такое высказывание рок-певца звезды российской эстрады считают неприемлемым. Народный артист РСФСР Лев Лещенко убежден: каких бы политических взглядов ни придерживался музыкант, он не должен забывать о нравственности и чувстве такта. В интервью Федеральному агентству новостей певец подчеркнул: такое поведение исполнителя иначе, как хамским и аморальным, назвать нельзя. И, возможно, считает Лещенко, лучшим решением в данной ситуации станет запрет Скрипке на выступления в России.

«Это же украинская группа, что с них взять! Просто надо запретить ему выступать перед российским зрителем, и все. То, что он сделал, — самое настоящее хамство! Артист должен быть вне политики. Можно иметь свою точку зрения на все, но необязательно ее навязывать другим и публично об этом говорить. Это самое страшное, на мой взгляд. Пой себе на здоровье и не выходи за рамки тактичности, корректности и морали. А то, что произошло на том концерте, — аморально. Нужно ли ему извиняться? Да что это решит! Просто надо запретить ему выступать в России. Но это уже решат те, кто за это отвечает».

После того как Олег Скрипка со сцены неосторожно высказался о России, около трети зрителей встали со своих мест и вышли из зала. Но артист даже не стал извиняться за свое поведение. Он предпочел успокоить себя тем, что в числе покинувших концерт людей были только россияне.

Известно, что лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка и раньше был способен на провокационные высказывания. Иногда даже позволял себе фразы националистического характера.

Например, певец предложил отправить в гетто всех тех, кто не может выучить украинский язык. По мнению артиста, эти люди обладают низким IQ.