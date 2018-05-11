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ДНР: ВСУ выпустили более 500 боеприпасов по Донецку и Горловке
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    ДНР: ВСУ выпустили более 500 боеприпасов по Донецку и Горловке

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    ДНР: ВСУ выпустили более 500 боеприпасов по Донецку и Горловке

    Донецк, 11 мая. Более 500 единиц различных боеприпасов было выпущено по прифронтовым районам Донецкой народной республики со стороны украинских войск за прошедшие сутки. Как сообщает в пятницу Донецкое агентство новостей, ВСУ 16 раз нарушили режим прекращения огня.

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 516 единиц», — рассказал журналистам руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

    Согласно приведенным данным, по северной окраине Донецка и его пригороду, Горловке велся наиболее интенсивный огонь.

    Напомним, накануне замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ ежедневно подвергают обстрелам окраины Горловки, обстановка остается сложной.

    Автор: Тимур Румянцев
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