ДНР: ВСУ выпустили более 500 боеприпасов по Донецку и Горловке

Донецк, 11 мая. Более 500 единиц различных боеприпасов было выпущено по прифронтовым районам Донецкой народной республики со стороны украинских войск за прошедшие сутки. Как сообщает в пятницу Донецкое агентство новостей, ВСУ 16 раз нарушили режим прекращения огня.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 516 единиц», — рассказал журналистам руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Согласно приведенным данным, по северной окраине Донецка и его пригороду, Горловке велся наиболее интенсивный огонь.

Напомним, накануне замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ ежедневно подвергают обстрелам окраины Горловки, обстановка остается сложной.