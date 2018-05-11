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Эвакуация объявлена на острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи
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    Эвакуация объявлена на острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи

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    Эвакуация объявлена на острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи

    Гонконг, 11 мая. Эвакуация объявлена на острове Ява из-за извержения вулкана Мерами — самого активного в Индонезии, заявил пресс-секретарь индонезийского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

    По словам очевидцев, Мерапи выбросил в воздух столб пепла на высоту в 5,5 километра. Извержение вулкана началось неожиданно даже для специалистов.

    Всех людей, проживающих в радиусе пяти километров от кратера вулкана, попросили срочно покинуть свои дома. Проводится эвакуация острова Ява.

    Эвакуация объявлена на острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи

    На данный момент сообщений о жертвах не поступало. Во время извержения Мерапи в 2010 году погибли 347 человек.

    Автор: Катерина Тимошенская
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