Эвакуация объявлена на острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи

Гонконг, 11 мая. Эвакуация объявлена на острове Ява из-за извержения вулкана Мерами — самого активного в Индонезии, заявил пресс-секретарь индонезийского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

По словам очевидцев, Мерапи выбросил в воздух столб пепла на высоту в 5,5 километра. Извержение вулкана началось неожиданно даже для специалистов.

Всех людей, проживающих в радиусе пяти километров от кратера вулкана, попросили срочно покинуть свои дома. Проводится эвакуация острова Ява.

На данный момент сообщений о жертвах не поступало. Во время извержения Мерапи в 2010 году погибли 347 человек.