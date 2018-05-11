Пашинян представит Армению на саммите ЕАЭС в Сочи вместо президента Саркисяна

Ереван, 11 мая. Власти Армении решили, что страну на саммите ЕАЭС будет представлять премьер Никол Пашинян, а не президент Армен Саркисян.

В Сочи 14 мая состоится саммит Евразийского экономического совета. Докладчиком в правительстве Армении по этому вопросу выступил исполняющий обязанности главы МИД республики Эдвард Налбандян. В ходе заседания принято решение о поездке премьера Никола Пашиняна в Сочи.

Ранее глава армянского правительства выражал желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений.