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Зариф посетит 14 мая Москву для консультаций по ядерной сделке
Общество
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    Зариф посетит 14 мая Москву для консультаций по ядерной сделке

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    Зариф посетит 14 мая Москву для консультаций по ядерной сделке

    Москва, 11 мая. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит 14 мая Москву для консультаций по ядерной сделке. Об этом рассказал источник в дипломатическом ведомстве Ирана.

    Отмечается, что глава иранского МИД должен встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как пишет РИА Новости, министр посетит 12 мая Китай, а 14 мая будет в Москве. 15 мая он примет во встрече европейских участников сделки в Брюсселе.

    Ранее сообщалось, что Иран не намерен пересматривать ни одно из положений ядерной сделки. Напомним, американский лидер Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из иранской ядерной сделки. 

     

     

    Автор: Анна Иванова
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