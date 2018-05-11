Москва, 11 мая. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит 14 мая Москву для консультаций по ядерной сделке. Об этом рассказал источник в дипломатическом ведомстве Ирана.

Отмечается, что глава иранского МИД должен встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как пишет РИА Новости, министр посетит 12 мая Китай, а 14 мая будет в Москве. 15 мая он примет во встрече европейских участников сделки в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Иран не намерен пересматривать ни одно из положений ядерной сделки. Напомним, американский лидер Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из иранской ядерной сделки.