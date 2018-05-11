Мы не оторваны от того, что происходит в Донбассе: российские музыканты поздравили Луганск с Днем Победы

Луганск, 11 мая. Известные российские исполнители Вадим Самойлов, Вика Цыганова, Александр Маршал и Олег Газманов выступили с праздничным концертом на Театральной площади Луганска.

Звезды эстрады подарили всем собравшимся море положительных эмоций и хорошее настроение. Концерт прошел в рамках празднования Дня Победы и собрал на площади более 40 тысяч человек.

Своими эмоциями после выступления с корреспондентом Федерального агентства новостей поделилась российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова:

«Я пою о том, что понимаю, что люблю! Сегодняшний концерт — это для меня такое счастье, такая большая радость. Потому что это действительно единение и те мощные эмоции, которые просто необходимы для творческого человека. Вообще для живого человека, чтобы созидать и творить!» — сказала она.

Цыганова отметила, что российские музыканты не оторваны от того, что происходит в Донбассе.

«Мы не оторваны от того, что сейчас здесь происходит, мы сопричастны. И это не за деньги не написать и не купить. Единственное, что дух патриотизма можно воспитать. И его нужно воспитывать сегодня. Запад работает очень сильно на идеологию, у нас дети слушают музыку на английском языке», — объяснила Цыганова.

В ходе своего выступления она исполнила песню «Новороссия». Позже за кулисами певица с мужем рассказали, как создавалась эта песня.

«Песня посвящена конечно же людям Новороссии», — отметила Цыганова.

Муж певицы добавил, что текст песни переписывался 2 раза. В результате получилось две песни: «Родина моя» и «Новороссия».

«Мы сразу откликнулись, когда были первые события в Славянске. Мы начали гуманитарную помощь, мы помогали первым людям, которые там стояли. Все мысли были только о том, что происходит в Донбассе. И знаете, однозначно, песня сделала свое. Мы проезжаем по всей России — люди знают слова, поют и это потрясающе!» — рассказал муж Цыгановой.

Также в концерте принял участие российский музыкант, экс-лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Он неоднократно бывал в Луганске и в этот раз выразил огромную поддержку жителям Республики.

Поддержать Донбасс приехал и российский музыкант Александр Маршал. Он известен как участник групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького», а также как сольный исполнитель. После выступления он признался, что даже в мыслях не мог представить, что военные события могут развернуться на Донбассе.

«Поэтому я буду с вами до тех пор, пока это не закончится, а я думаю, что закончится это скоро, и те сволочи, которые там у руля, вы понимаете, да, о ком я говорю, они все-таки за это ответят обязательно. Потому что так безнаказанно убивать людей… и посылать своих пацанов, делать из них пушечное мясо – это закончится для них как должно. Поэтому я с вами до тех пор, пока жив!» — сказал певец.

Завершился праздничный концерт выступлением российского музыканта и композитора Олега Газманова. Вместе с военнослужащими Народной милиции ЛНР он исполнил свою известную песню «Господа офицеры».