Российские спортсмены подадут иски к МОК и WADA, если СК РФ докажет их невиновность

Санкт-Петербург, 11 мая. Российские спортсмены подадут иски к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в гражданские суды в случае, если Следственный комитет (СК) РФ докажет несправедливость допинговых обвинений в их адрес.

Соответствующее заявление сделал президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

«Сначала Следственный комитет должен полностью отработать, доказать нашу невиновность, а потом мы будем подавать иски (к WADA и МОК) в гражданские суды», — подчеркнул он, передает РИА Новости.

Ранее WADA поставило ультиматум международным федерациям спорта, что в случае отказа от рассмотрения дел ряда российских атлетов, агентство обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости усилить работу по оптимизации Международной конвенции о борьбе с допингом.