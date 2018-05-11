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Российские спортсмены подадут иски к МОК и WADA, если СК РФ докажет их невиновность
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    Российские спортсмены подадут иски к МОК и WADA, если СК РФ докажет их невиновность

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    Российские спортсмены подадут иски к МОК и WADA, если СК РФ докажет их невиновность

    Санкт-Петербург, 11 мая. Российские спортсмены подадут иски к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в гражданские суды в случае, если Следственный комитет (СК) РФ докажет несправедливость допинговых обвинений в их адрес.

    Соответствующее заявление сделал президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

    «Сначала Следственный комитет должен полностью отработать, доказать нашу невиновность, а потом мы будем подавать иски (к WADA и МОК) в гражданские суды», — подчеркнул он, передает РИА Новости.

    Ранее WADA поставило ультиматум международным федерациям спорта, что в случае отказа от рассмотрения дел ряда российских атлетов, агентство обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости усилить работу по оптимизации Международной конвенции о борьбе с допингом.

    Автор: Тимур Румянцев
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