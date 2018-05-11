«Пусть господа успокоятся»: Клинцевич назвал решение гаагского суда пропагандой русофобии

Решение гаагского суда взыскать компенсацию в пользу украинских фирм, которые потеряли активы после возвращения Крыма в состав России, Москва не признает. Об этом заявили в министерстве юстиции РФ.

«Российская Федерация не признает вышеуказанное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам члена Совета Федерации РФ, первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Франца Клинцевича, выносить подобного рода вердикт постоянная палата третейского суда в Гааге (ППТС) не имела права.

«Конечно, у них нет полномочий принимать такие решения. Все это очередные попытки насаждения все той же русофобии, — говорит Клинцевич. — Они хотят дискредитировать Россию в глазах мировой общественности. Но, видимо, они забыли: решение по Крыму принимала не Россия. Россия не пришла и не аннексировала Крым. Это было решение народа. Люди сами сделали выбор на референдуме и попросили российское руководство принять полуостров в состав РФ. И, честно говоря, все эти русофобы оголтелые (я имею в виду западные страны и их лидеров) даже не из-за Крыма ругаются, а из-за того, что Россия посмела взять на себя ответственность и поддержать референдум в Крыму».

В интервью Федеральному агентству новостей сенатор отметил: «Россия не собирается платить какие-либо компенсации».

«Решение крымский народ принял единогласно, и оно соответствовало всем международным нормам. Это с юридической точки зрения очень четко выверенная во всех отношениях акция. Ничего подобного в мире никогда не было. Поэтому пусть господа успокоятся. Они потому и выносят такие вердикты, чтобы и дальше пропагандировать русофобию. Крым как был российским, так и остался. И, конечно, Россия не будет никому ничего платить, потому что подобные решения не имеют к нам никакого отношения. Если хотят, с Коломойским пусть разбираются сами. Этот вопрос обсуждению уже не подлежит».

Иски нескольких украинских компаний к России — а частью этих организаций владеет олигарх Игорь Коломойский — в гаагском суде удовлетворили.

«Состав арбитража вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков», — говорится в сообщении ППТС.

Теперь, как утверждают украинские инвесторы, Россия обязана выплатить в качестве компенсации 159 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» и шесть его дочерних компаний хотели получить от Москвы 8 миллиардов.