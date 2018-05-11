Суд отправил на принудительное лечение в психбольницу напавшего на Фельгенгауэр мужчину

Москва, 11 мая. Столичный суд отправил на принудительное психиатрическое лечение Бориса Грица, который ранее попытался убить журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Пресненский суд Москвы принял решение применить к Борису Грицу принудительные меры медицинского характера, сказал пресс-секретарь. Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней, пишет РИА Новости.

Прокуратура настаивала на данной мере пресечения на основании заключения экспертизы, которая признала нападавшего невменяемым на момент совершения преступления. Представитель потерпевшей журналистки согласен с этой позицией. Адвокаты Грица будут добиваться его передачи на лечение в Израиль.

Напомним, что осенью 2017 года подсудимый напал на сотрудницу СМИ, приставив нож к ее горлу. Свой поступок он объяснил «телепатическим контактом» с Фельгенгауэр.