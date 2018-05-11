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«Украина обречена быть нищей»: в Киеве оценили экономическую ситуацию в стране
Общество
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    «Украина обречена быть нищей»: в Киеве оценили экономическую ситуацию в стране

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    «Украина обречена быть нищей»: в Киеве оценили экономическую ситуацию в стране

    Киев, 11 мая. Украина обречена быть нищей, а дефицит рабочей силы в стране приводит не к увеличению зарплат, а к сокращению числа предприятий, признал эксперт киевского Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

    Оценивая экономическую ситуацию в стране, он отметил, что сегодня уровень подготовки специалистов на Украине остается низким, а предприятия, ориентированные на экспорт, хотят получать максимальную прибыль и не заинтересованы в том, чтобы поднимать зарплаты и привлекать более квалифицированных сотрудников.

    «Украина, которая гордится тем, что является экспортно-ориентированной страной, обречена быть нищей», — констатировал Гаврилечко.

    «Украина обречена быть нищей»: в Киеве оценили экономическую ситуацию в стране

    Эксперт подчеркнул, что конкурентным преимуществом украинских предприятий на внешнем рынке являются именно низкие зарплаты. При этом Гаврилечко отметил, что на Украине постоянно сокращается количество предприятий, причем не только промышленных: если в 2013 году их число составляло 395 тысяч, то в 2016 осталось только 309 тысяч.

    Также, по прогнозу Гаврилечко, Украине стоит ждать оттока рабочей силы, поскольку люди поедут за более высокими заработным платами за рубеж.

    «Не может быть такого, чтобы в государстве, которое не защищает права собственности, которое имеет двойную, а то и тройную фискальную нагрузку, росли зарплаты просто потому, что на рынке труда вдруг образовался дефицит рабочих. Эти рабочие будут искать свое будущее за рубежом», — заключил он.

    Напомним, в настоящее время Украина находится на грани экономического кризиса, граждане страны теряют доверие к центральной власти, а производства и фабрике в стране закрываются. Ранее сообщалось, что на Украине прекратила работу единственная в стране компания по производству автошин.

    Автор: Василий Котов
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