Киев, 11 мая. Украина обречена быть нищей, а дефицит рабочей силы в стране приводит не к увеличению зарплат, а к сокращению числа предприятий, признал эксперт киевского Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Оценивая экономическую ситуацию в стране, он отметил, что сегодня уровень подготовки специалистов на Украине остается низким, а предприятия, ориентированные на экспорт, хотят получать максимальную прибыль и не заинтересованы в том, чтобы поднимать зарплаты и привлекать более квалифицированных сотрудников.

«Украина, которая гордится тем, что является экспортно-ориентированной страной, обречена быть нищей», — констатировал Гаврилечко.

Эксперт подчеркнул, что конкурентным преимуществом украинских предприятий на внешнем рынке являются именно низкие зарплаты. При этом Гаврилечко отметил, что на Украине постоянно сокращается количество предприятий, причем не только промышленных: если в 2013 году их число составляло 395 тысяч, то в 2016 осталось только 309 тысяч.

Также, по прогнозу Гаврилечко, Украине стоит ждать оттока рабочей силы, поскольку люди поедут за более высокими заработным платами за рубеж.

«Не может быть такого, чтобы в государстве, которое не защищает права собственности, которое имеет двойную, а то и тройную фискальную нагрузку, росли зарплаты просто потому, что на рынке труда вдруг образовался дефицит рабочих. Эти рабочие будут искать свое будущее за рубежом», — заключил он.

Напомним, в настоящее время Украина находится на грани экономического кризиса, граждане страны теряют доверие к центральной власти, а производства и фабрике в стране закрываются. Ранее сообщалось, что на Украине прекратила работу единственная в стране компания по производству автошин.