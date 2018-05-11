Ученые раскрыли секрет результативной работы

Лондон, 11 мая. Ученые Стенфордского университета пришли к выводу, что секрет результативной работы кроется в достаточном количестве отдыха.

Психологи провели исследование, чтобы определить факторы, влияющие на плодотворный труд. Как оказалось, важным моментом в этом процессе является отдых. Ученые пояснили, что два противоборствующих понятия отлично дополняют друг друга и становятся источником движущей силы.

Специалисты пришли к выводу, что достаточное количество отдыха необходимо для эффективной работы. По их мнению, успешные люди становятся такими не потому что тратят много времени на работу, а потому что правильно отдыхают.

Эксперты посоветовали людям рационально распланировать свой график, чтобы в нем было достаточно времени и для работы, и для отдыха. Это позволит выполнять поставленные задачи в более короткие сроки, а также своевременно выявлять ухудшающуюся эффективность и предотвращать этот процесс, пишет Planet Today.